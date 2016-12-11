В Турции число погибших в результате теракта возросло до 38 человек

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 11:08

В Стамбуле количество погибших в результате взрывов в районе Бешикташ близ стадиона Vodafone Arena возросло до 38 человек. 

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, передает Associated Press.

По словам министра, среди погибших - 30 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в результате двух взрывов погибли 29 человек, среди которых двое гражданских и 27 сотрудников полиции, еще 166 человек получили ранения.

Сообщается, что 10 подозреваемых были задержаны в связи с терактом.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, мишенью нападений были полицейские и гражданские лица, а цель - как можно больше жертв.

Европейская правда

Темы: Турция теракт жертвы
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