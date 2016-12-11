Выборы: В помещении для голосования на Днепропетровщине обвалился потолок

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 14:06

В помещении участковой избирательной комиссии №120183 в н.п.Одаровка (Днепропетровская обл.) отсутствует отопление, а в канун голосования обвалился потолок. 

Об этом 11 декабря сообщают в ГМ "Опора".

По данным наблюдателей, УИК №120183 расположена в помещении сельского клуба.

Как сообщила глава УИК, "потолок упал только вчера, поэтому сегодня вынуждены работать в этом помещении".

В целях безопасности комиссия просит наблюдателей к месту обрушения близко не подходить.

Из-за отсутствия отопления члены комиссии вынуждены работать в куртках и шапках и с включенным электрообогревателем. 

 
 

Как известно, 11 декабря проходят выборы местных советов и глав в 41 объединенной территориальной общине Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей, 3 из них являются городскими , 13 - поселковыми, 25 - сельскими общинами.

Темы: виборы Днепропетровская область
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