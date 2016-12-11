Синоптики обещают морозы и снег со вторника

В понедельник в большинстве областей Украины ожидается дождь с переходом в мокрый снег, 13 декабря - небольшой снег и существенное снижение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

12 декабря в северо-восточных и восточных областях местами сильный мокрый снег, гололедица. Температура ночью и утром +2 ...- 3, с понижением в течение дня до 5-8 мороза; на дорогах местами гололедица. Лишь в южной части без осадков, температура ночью +2 ... + 7. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ночью - дождь с переходом утром в мокрый снег. На дорогах местами гололедица, температура ночью и утром около 0 ° С понижением днем до 5 ° мороза.

13 декабря в восточных областях и на севере Левобережья временами ожидается небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный и северо-восточный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-12 м/с, ночью, утром в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Также ожидается существенное понижение температуры: ночью -5...-11, на крайнем юге 0-4 мороза; днем 0-6 мороза, в южных и западных областях местами +1...+3 в восточных областях и на севере Левобережья ночью -10...-16, днем -5...-11.

В Киеве 13 декабря - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Снижение температуры ночью до -7...- 9, днем -2...- 4.

Интерфакс-Украина