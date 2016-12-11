Синоптики обещают морозы и снег со вторника

00
0
Воскресенье, 11 декабря 2016, 14:45

В понедельник в большинстве областей Украины ожидается дождь с переходом в мокрый снег, 13 декабря - небольшой снег и существенное снижение температуры.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

12 декабря в северо-восточных и восточных областях местами сильный мокрый снег, гололедица. Температура ночью и утром +2 ...- 3, с понижением в течение дня до 5-8 мороза; на дорогах местами гололедица. Лишь в южной части без осадков, температура ночью +2 ... + 7. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области ночью - дождь с переходом утром в мокрый снег. На дорогах местами гололедица, температура ночью и утром около 0 ° С понижением днем до 5 ° мороза.

 

13 декабря в восточных областях и на севере Левобережья временами ожидается небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный и северо-восточный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-12 м/с, ночью, утром в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Также ожидается существенное понижение температуры: ночью -5...-11, на крайнем юге 0-4 мороза; днем 0-6 мороза, в южных и западных областях местами +1...+3 в восточных областях и на севере Левобережья ночью -10...-16, днем -5...-11. 

В Киеве 13 декабря - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Снижение температуры ночью до -7...- 9, днем -2...- 4.

Интерфакс-Украина

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Синоптики обещают оттепель, ГосЧС предупреждает о подъеме воды в реках 10 декабря 2016, 10:37
Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях 9 декабря 2016, 08:50
Синоптики предупреждают: на улице очень скользко 8 декабря 2016, 13:48
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
К "банде с Княжичей" причастен экс-сотрудник ГУБОП - МВД
Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко – росСМИ
В Перемышле на марше под патронатом мэра кричали "Смерть украинцам"
АТО: трое военных погибли, двое ранены
Все новости
Отношения

7 отличий между здоровыми и "токсичными" отношениями

Земля

В Антарктиде появилась трещина длиной 112 километров – NASA