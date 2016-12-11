К "банде с Княжичей" причастен экс-сотрудник ГУБОП - МВД

00
0
Воскресенье, 11 декабря 2016, 16:00

Одним из подозреваемых в причастности к банде, готовившей разбойное нападение в селе Княжичи, в ходе операции против которых погибли 5 правоохранителей, является бывший сотрудник ГУБОП МВД Игорь Касьян.

Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook в воскресенье.

"По версии следствия, ветеран ОВД, бывший сотрудник ГУБОП МВД Игорь Касьян является весомой фигурой в группе подозреваемых "разбойников с Княжичей" и сейчас находится под стражей сроком на 2 месяца без права залога", - написал он.

По словам Шевченко, в начале 2000-х Касьян входил в группу оперативников из ГУБОП, которые охраняли Юрия Нестерова, ключевого свидетеля по делу "банды оборотней Гончарова", благодаря которому удалось разоблачить банду.

"Теперь следствие, которое подозревает эту группу в создании нового преступного конгломерата из нынешних и бывших правоохранителей и бандитов, так же будет доказывать виновность каждого ее участника, некоторые из которых уже сотрудничают со следствием", - добавил представитель МВД.

Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, проводит прокуратура.

В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.

Суд уже избрал меру пресечения 8 участникам этой преступной группы. 

Украинская правда

Темы: криминал полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Троян говорит, что в декабре силовики задержали 7 банд 9 декабря 2016, 10:58
"Банда с Княжичей": Еще двум подозреваемым избрана мера пресечения 8 декабря 2016, 22:18
Компании избранного держсекратаря МОЗ замечены в уголовном скандале 8 декабря 2016, 18:50
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
К "банде с Княжичей" причастен экс-сотрудник ГУБОП - МВД
Интерпол отказался объявлять в розыск Онищенко – росСМИ
В Перемышле на марше под патронатом мэра кричали "Смерть украинцам"
АТО: трое военных погибли, двое ранены
Все новости
Отношения

7 отличий между здоровыми и "токсичными" отношениями

Земля

В Антарктиде появилась трещина длиной 112 километров – NASA