В Стамбуле провели акцию против действий России в Крыму

В Турции у Генконсульства РФ в Стамбуле состоялась акция протеста против ущемления прав жителей аннексированного Крыма.

Как сообщает агентство "Анадолу", организаторы акции - Общество культуры и взаимопомощи крымских тюрков.

Участники скандировали лозунги против незаконных действий России в Крыму, а в резолюции митинга обратили внимание на грубое нарушение Россией норм международного права.

Также участники мероприятия возложили к стенам дипмиссии "черный венок". Акция завершилась без инцидентов.