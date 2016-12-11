В Стамбуле провели акцию против действий России в Крыму

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 17:13

В Турции у Генконсульства РФ в Стамбуле состоялась акция протеста против ущемления прав жителей аннексированного Крыма.

Как сообщает агентство "Анадолу", организаторы акции - Общество культуры и взаимопомощи крымских тюрков.

Участники скандировали лозунги против незаконных действий России в Крыму, а в резолюции митинга обратили внимание на грубое нарушение Россией норм международного права.

 

Также участники мероприятия возложили к стенам дипмиссии "черный венок". Акция завершилась без инцидентов.

Темы: Росcия Крым Турция митинги
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович11.12.2016 19:32
Це глас вопіющого в пустелі.Єрдоган підписує з кацапами Південний потік,а три каліки під посольством орди. Брати кримські татари,тільки з вільною Україною ви здобудете свободу! Звісно,спочатку здолаємо внутрішніх воргів.
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