Россия "сломала" секретные файлы Бундестага - СМИ

Секретные документы комитета Бундестага, который занимается расследованием масштабного слежения Агентства нацбезопасности США, оказались у Wikileaks благодаря атаке российских хакеров на IT-системы Бундестага весной 2015 года.

О вероятности такой версии сообщает газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на источник в немецких спецслужбах, пишет DW.

Документы были опубликованы на сайте Wikileaks 1 декабря, они датированы периодом с весны 2014-го по январь 2015 года и хранились на сервере администрации Бундестага. Доступ к ним имели депутаты, входящие в комитет по АНБ.

В мае 2015 года Wikileaks уже преподавал часть документов комитета Бундестага по АНБ. Тогда в сеть попали показания, данные в период с мая по февраль 2014-2015 года.

Немецкие правоохранительные органы видят параллели между атакой хакеров и публикацией на Wikileaks компромата на Демократическую партию США после атаки, за которой, как предполагают американские и немецкие спецслужбы, также стоит Россия.

Федеральная разведывательная служба Германии и контрразведка, Федеральное ведомство по охране конституции готовят доклад о возможных российских кибератаках и методах дезинформации.

По данным FAS, результаты работы спецслужб представят в начале 2017 года, после чего правительство должно решить, как противодействовать возможной угрозе.