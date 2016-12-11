Трамп заявил, что Китай не должен диктовать Вашингтону условия

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 17:56

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы Китай диктовал Вашингтон какие-либо условия.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Фокс-ньюс", комментируя телефонный разговор с руководителем администрации Тайваня.

"Я не знаю, почему мы должны быть привязаны к политике единого Китая. Я не хочу, чтобы Китай диктовал мне (условия)", - заявил Трамп.

Как известно, с 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем, который закрепляет сотрудничество во многих сферах, но забывает общепринятые дипломатические отношения. Китай рассматривает Тайвань как свою провинцию и выступает против официальных контактов между другими государствами и Тайванем. Этой политики "единого Китая" придерживаются и США. Цай Инвэнь не принимает ее.

В начале декабря новоизбранный президент США впервые за несколько десятилетий непосредственно поговорил с президентом Тайваня Цай Инвэнь. В переходной команде Трампа отметили, что он обсудил "тесные связи в сфере экономики, политики и безопасности".

Сам Трамп в своем Twitter'е сообщил, что Цай сама позвонила ему, чтобы поздравить с победой на президентских выборах в США.

Китай отреагировал на факт беседы, предупредив Вашингтон, что такая практика может привести к ухудшению отношений между двумя странами.

Интерфакс-Украина

Темы: Трамп США Китай
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