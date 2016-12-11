Выборы: На Херсонщине активисты без документов "помогают" охранять порядок

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 19:04

В н.п. Каланчак (Херсонская обл.) на участках во время выборов в местные общин кроме правоохранителей находятся представители общественного формирования "Никто кроме нас", которые "помогают" обеспечивать порядок.

Об этом сообщают наблюдатели ГС "Опора".

"На УИК №650323 и УИК №650326 зафиксирована "помощь" в обеспечении правопорядка. Кроме правоохранителей на участках находятся представители общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Никто кроме нас", - говорится в сообщении.

Наблюдатели отмечают, что у присутствующих на участках представителей общественного формирования нет никаких документов, которые бы давали им право находиться в УИК, в журнале посещений их также не регистрировали.

Сообщается, что один из кандидатов на должность поселкового головы Каланчакской объединенной общины и действующая глава РГА Анна Загорулько написала письмо руководителю формирования "Никто кроме нас" Владимиру Арнауту, в котором просит помочь в охране порядка на двух участках.

"Возможность присутствия негосударственных охранных общественных формирований в законодательстве не прописано", - напомнили наблюдатели.

Темы: виборы Херсонская область
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