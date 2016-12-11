Боевики увеличили интенсивность обстрелов в направлении Мариуполя

846 просмотров
0
Воскресенье, 11 декабря 2016, 19:48

11 декабря боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов сосредоточив огонь на Мариупольском направлении. 

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в целом до 17:00 боевики вели огонь по позициям ВСУ 26 раз.

"Несколько раз подряд из 122-мм артиллерии и минометов была обстреляна Талаковка, Красногоровка, Новоселовка Вторая, Чермалык и Водяное. По Красногоровке огонь вел снайпер. По Широкино более 10 раз боевики вели огонь из минометов различных калибров, вооружения БМП и танка", - отметили в штабе.

По данным пресс-центра АТО, ночью из 120-мм минометов боевики обстреляли Крымское, из стрелкового оружия - Попасную на Луганском направлении, на Мариупольском из гранатометов - Павлополь.

На Луганском направлении из минометов различных калибров боевики стреляли по Балке Кошарной и Крымскому, на Донецком направлении по н.п. Луганское - из БМП и крупнокалиберных пулеметов.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: трое военных погибли, двое ранены 11 декабря 2016, 12:47
АТО: 70 обстрелов, боевики били из запрещенного оружия 11 декабря 2016, 06:25
Боевики в разы увеличили количество обстрелов 10 декабря 2016, 18:34
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики увеличили интенсивность обстрелов в направлении Мариуполя
Россия "сломала" секретные файлы Бундестага - СМИ
Савченко тайно встречалась в Минске с главарями "ДНР" и "ЛНР" – СМИ
Украина взяла "бронзу" на Кубке мира по биатлону
Все новости
Видео

Тату Бекхэма "оживили" для борьбы с детским насилием

Спорьте!

Украинцы запустили площадку для споров