Боевики увеличили интенсивность обстрелов в направлении Мариуполя

11 декабря боевики значительно увеличили интенсивность обстрелов сосредоточив огонь на Мариупольском направлении.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, в целом до 17:00 боевики вели огонь по позициям ВСУ 26 раз.

"Несколько раз подряд из 122-мм артиллерии и минометов была обстреляна Талаковка, Красногоровка, Новоселовка Вторая, Чермалык и Водяное. По Красногоровке огонь вел снайпер. По Широкино более 10 раз боевики вели огонь из минометов различных калибров, вооружения БМП и танка", - отметили в штабе.

По данным пресс-центра АТО, ночью из 120-мм минометов боевики обстреляли Крымское, из стрелкового оружия - Попасную на Луганском направлении, на Мариупольском из гранатометов - Павлополь.

На Луганском направлении из минометов различных калибров боевики стреляли по Балке Кошарной и Крымскому, на Донецком направлении по н.п. Луганское - из БМП и крупнокалиберных пулеметов.