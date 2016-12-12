В Средиземном море спасли более 1100 мигрантов

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Понедельник, 12 декабря 2016, 00:58

Гуманитарные группы, итальянский береговая охрана и военно-морские корабли спасли более 1100 человек в Средиземном море.

Об этом пишет Радио Свобода.

Организация "Врачи без границ" сообщила, что спасатели также обнаружили шесть тел во время операции 11 декабря.

Корабль антиконтрабандной миссии Европейского союза был также вовлечен.

Дополнительные подробности о том, из каких стран мигранты, не сообщаются.

Международная организация по миграции сообщала, что 4715 человек погибли в Средиземном море в этом году. Маршрут из Ливии в Италию чаще всего используется беженцами.

Ливийские нелегальные перевозчики пользуются беззаконием в стране, чтобы создать прибыльный бизнес по доставке людей в Европу.

Темы: миграция ЕС
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