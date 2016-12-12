Маккейн: Путин бандит, убийца и агент КГБ

00
0
Понедельник, 12 декабря 2016, 01:42

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн надеется, что избранный президентом Дональд Трамп будет прислушиваться к советам и будет вести политику в отношении России с позиции силы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

Касательно доклада ЦРУ о попытках влияния России на выборы в США в пользу Трампа, Маккейн заявил, что он не знает, что делать с позицией Трампа в этом вопросе.

"Я не знаю, что делать с этим, потому что понятно, что Россия вмешалась. Независимо от того, вмешались ли они в той мере, чтобы повлиять на избрание определенного кандидата, я думаю, что это предмет исследования. Но факты вещь упрямая. Они вмешались в эту кампанию", - заявил Маккейн.

Как известно, Трамп назвал "бессмысленными" выводы ЦРУ о том, что Россия вмешалась в ход президентских выборов, чтобы помочь ему одержать победу.

Маккейн также сообщил о намерении создать комиссию на двухпартийной основе из состава сенаторов из комитета разведки, комитета по иностранным делам и комитета по вооруженным силам для дальнейшего изучения степени влияния и намерений России.

Маккейн заявил, что он обеспокоен позицией Трампа в отношении России и ее президента Владимира Путина, напомнив, что Путин не тот человек, которого нельзя недооценивать.

"Владимир Путин бандит, убийца и агент КГБ", - сказал он. "... Давайте называть Владимира Путина тем, кем он является. Значит ли это, что вы не должны иметь дело с ним или говорить с ним? Конечно, вы поговорите с ним. Но вы должны делать это так, как делал Рональд Рейган, и именно с позиции силы".

Сенатор выразил надежду, что Трамп будет прислушиваться к советам таких людей, как назначенный им будущий руководитель министерства обороны генерал Джеймс Маттис, как вести дела с Россией.

"Я надеюсь, что он приведет тех людей, которых уважает, которых уважает американский народ и примет факты. Факты о поведении России и не только, относительно кибератаки в избирательной кампании 2016 года в США, но и во всем мире", - заявил он.

Темы: США Трамп Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп о выводах ЦРУ по вмешательства РФ в выборы США: Нелепость 11 декабря 2016, 22:41
Трамп заявил, что Китай не должен диктовать Вашингтону условия 11 декабря 2016, 17:56
Керри обвинил Асада в военных преступлениях в Алеппо 11 декабря 2016, 07:43
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Украина попросит расследовать инцидент на марше в Перемышле
Боевики увеличили интенсивность обстрелов в направлении Мариуполя
Россия "сломала" секретные файлы Бундестага - СМИ
Савченко тайно встречалась в Минске с главарями "ДНР" и "ЛНР" – СМИ
Все новости
Правда и мифы

Как меняется с возрастом метаболизм женщины

I/am/from

Софи Вилли рассказывает о детстве в Тбилиси