ЦИК Киргизии объявила поправки в Конституцию принятыми

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Понедельник, 12 декабря 2016, 03:16

Поправки в Конституцию Киргизии, расширяющие полномочия премьер-министра, по результатам референдума считаются принятыми.

Об этом заявила глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, сообщает Интерфакс-Украина.

"В соответствии с конституционным законом, ЦИК признает референдум состоявшимся, если в нем приняли участие более 30% избирателей, и очевидно, что итоги голосования говорят о том, что поправки в Конституцию можно считать принятыми", - заявила глава ЦИК.

Она добавила, что после обработки почти 100% бюллетеней почти 80% участников голосования поддержали изменения в Конституцию, около 15% высказались против.

Инициаторами поправок в Конституцию Киргизии выступили лидеры пяти из шести парламентских фракций, их инициативу поддержал глава государства. В Основной закон страны вносятся 36 изменений в 24 главы и преамбулу.

Разработчики предлагают усилить полномочия премьера за счет предоставления ему права решать кадровые вопросы, сохранять депутатский мандат при переходе на работу в правительство. Поправки также ужесточают условия выхода фракций из коалиции и правила работы судей, вводя для них понятие безупречности, следить за которой будет Дисциплинарная комиссия. Кроме того поправки предусматривают реформу органов прокуратуры.

Помимо этого, вносимые изменения устанавливают равенство всех международных договоров, убирают норму об обязательном исполнении решений международных органов по правам человека. В действующем Основном законе соглашения в области прав человека имеют приоритет над другими подписанными международными документами.

Кроме того, инициаторы решили уточнить понятие семьи, которая в соответствии с предлагаемыми изменениями "может быть создана на основе добровольного союза мужчины и женщины", тогда как в действующей Конституции речь идет просто о "лицах, достигших брачного возраста".

В Киргизии не все политические силы поддержали конституционный референдум, а предложенная в июле реформа привела к серьезным политическим разногласиям между политиками и распаду коалиции парламентского большинства.

Конституция Киргизии была принята парламентом в 1993 году, с тех пор в нее уже шесть раз вносились изменения путем референдума. Помимо этого, серьезные поправки дважды вносились парламентом республики.

 

Темы: СНГ
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