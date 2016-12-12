Саудовская Аравия не сокращает нефтедобычу, несмотря на ОПЕК

Добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре этого года достигла рекорда, несмотря на недавнюю договоренность с другими странами-членами ОПЕК о сокращении добычи.

Об этом пишет Reuters.

Источник агенства сообщает, что в последнем месяце добыча нефти в Саудовской Аравии выросла до 10,72 млн баррелей в сутки с 10,62 млн в октябре.

Второй раз в этом году нефтедобыча в королевстве достигает предельных значений: в июле суточная нефтедобыча составила 10,67 млн баррелей.

По данным другого источника в ОПЕК, нефтедобыча в Ираке в ноябре также увеличилась и составила 4,8 млн баррелей ежедневно (по сравнению с 4,7 млн баррелей, добытыми в октябре).

Саудовская Аравия, являющаяся самым крупным нефтепроизводителем в ОПЕК, пообещала сократить добычу до 10,05 млн в сутки в рамках договоренности с другими странами-членами организации, достигнутой 30 ноября, ограничивающей совокупную добычу до 32,5 млн баррелей.

Рекордный ноябрьский объем выпуска означает для страны, что ей придется приложить значительные усилия, чтобы выполнить условия достигнутой договоренности и сократить добычу уже с января 2017 года.

В минувшую субботу страны, не входящие в ОПЕК достигли соглашения со странами ОПЕК сократить в будущем году добычу нефти, чтобы остановить снижение цен и сократить перепроизводство.