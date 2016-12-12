Украина инициировала заявление СБ ООН по терактов в Турции

Совет Безопасности ООН принял заявление для прессы, в котором осудил кровавые террористические атаки в Турции, унесших жизни десятков людей.

Текст заявления предложила Украина, другие члены Совбеза его поддержали.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили гнусные и трусливые террористические нападения в городе Стамбул 10 декабря во время которых по меньшей мере 39 человек были убиты и 155 получили ранения", - говорится в документе.

Члены Совета Безопасности выразили соболезнования семьям жертв и отметили, что "терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности".

В заявлении также подчеркивается необходимость привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации, выполнению, финансированию и обеспечению терактов. В этой связи, СБ ООН призвал все государства активно сотрудничать с правительством Турции и другими соответствующими органами.

Члены Совбеза заявили, что любые акты терроризма являются "преступными и неоправданными", независимо от их мотивации, места, времени и исполнителей. В документе подтверждается необходимость для всех государств применить все средства для борьбы с терроризмом, в соответствии с Уставом ООН и Международным правом.

Как сообщалось, в Стамбуле возле стадиона Vodafone Arena произошли два взрыва. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Соколы свободы Курдистана".