Кириленко: Ложь, что "черные списки" на время Евровидения отменят

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Понедельник, 12 декабря 2016, 09:34

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко отрицает возможность отмены "черных списков" российских деятелей культуры на время проведения "Евровидения" в 2017 году.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио", передают "Интерфакс-Украина".

"Сейчас вот из России запустили очередную "утку", при чем не через российские, а европейские СМИ с сомнительной репутацией, что, мол, на время "Евровидения" будут отменены так называемые "черные списки" и сюда хлынет вся эта российская попса, которая будет тут петь и рассказывать нам, что мол никакой Украины нет, а Крым исконная Россия, –это прямая неправда", – сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что мотивом для исключения деятеля культуры из "черного списка" является признание им территориальной целостности Украины и агрессии РФ.

Кириленко добавил, что российские СМИ распространяют еще одну ложь – о том, что якобы "Евровидение-2017" пройдет в Москве.

Ранее первый заместитель гендиректора НТКУ, исполнительный продюсер "Евровидения"-2017 Александр Харебин опроверг слухи о том, что Европейский языковой союз якобы просил Украину отменить "черные списки" для артистов из РФ на время песенного конкурса.

Темы: Евровидение Росcия санкции Кириленко
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