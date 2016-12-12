Тандит: Савченко не предупреждала СБУ о встрече с главарями боевиков

00
4
Понедельник, 12 декабря 2016, 09:41

Депутат Надежда Савченко не предупреждала СБУ о поездке в Минск на встречу с главарями  ОРДО и ОРЛО.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

При этом он отметил, что СБУ фактически знает о перемещениях за линией соприкосновения или за границу украинских  политиков.

"Мы собираем информацию, связанную не только с поездкой Надежды Савченко в Белоруссию, но и с другими политиками в другие страны. Все, что связано с темой освобождения заложников, для нас очень актуально. Мы эту информацию будем проверять и выяснять подробности, в том числе и с Надеждой Савченко", - сказал Тандит.

"Мы используем абсолютно все возможные способы для того, чтобы ускорить процесс освобождения наших заложников. Кроме официальных переговорщиков, официальных лиц, в этих переговорах участвуют разные люди: и представители общественных организаций, и политики, и нардепы, и представители конфессий разных церквей", - сообщил он.

"Для нас важно, чтобы ребята были освобождены. Мы заинтересованы в том, чтобы возможности, которые появляются, делать все, чтобы ребята вернулись. Важно помнить, что мы украинцы, и в переговорах с ОРЛО и ОРДО помнить о том, что мы вправе, это наша территория", - отметил Тандит.

Ранее СМИ сообщали, что Савченко на днях тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

СМИ также писали, что якобы ФСБ разрабатывает сценарий втягивания родственников заложников в процесс с целью давления на Украину, чтобы заставить официальную власть вести прямые переговоры, которые возглавит сама Савченко.

Темы: Савченко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Савченко тайно встречалась в Минске с главарями "ДНР" и "ЛНР" – СМИ 11 декабря 2016, 17:38
Савченко: Россия может дойти до Великобритании 3 декабря 2016, 18:33
От винта. Народный рух Савченко 30 ноября 2016, 16:42
Комментарии — 4
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 95.67.69.---shustro.live12.12.2016 10:55
Ця зустріч відбувалася за сприяння ФСБ. Тобто нардеп Савченко контактує зі спецслужбами ворожої держави в обхід наших спецслужб. Те саме, що "Ворошилов контактує з Борманом, не ставлячи до відома Сталіна."
ОтветитьС цитатой
IP: 157.158.16.---Mykola Bratiichuk12.12.2016 10:36
Коли стало зрозуміло, що ідея Новоросії накрилась мідним тазіком, то нова ціль Росії стала впихнути ОРЛДО в Україну. Так нахрапом це не вийшло. Тепер в Росії є проміжна ціль-заставити Україну сісти за стіл переговорів з терористами. І якщо Росіїя це зуміє зробити, то далі буде ефект доміно. Для цього напевно і випустили Савченко. Не важко собі уявити що було б якби під час ВВВ хтось з депутатів СРСР поїхав самочинно на зустріч з Гітлером та Рібентропом. Чому це зходить з рук Савченко? Дуже просто: Порошенко і наша влада в цілому готові все здати на умовах Москви. Але, як завжди, Порошенко хоче це зробити чужими руками на випадок, що якщо потім люди почнуть "переговорників" вішати на фонарях сказати-а я тут ні при чому.
ОтветитьС цитатой
IP: 94.76.66.---samal12.12.2016 10:28
Тоді і СБУ не попередить Саву.
ОтветитьС цитатой
IP: 46.202.18.---8000012.12.2016 10:09
Абсолютно правильно Савченко зробила - бо СБУ - купа проблем геморою та зради , і сумніваюсь що хтось СБУ довіряє чи бере до уваги. Шарашкіна контора з "серйозною ксівою".
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Тандит: Савченко не предупреждала СБУ о встрече с главарями боевиков
СБУ проверяет причастность правоохранителей к прослушке УП
Российские СМИ нашли имение в Сочи, где якобы живет Янукович
АТО: 51 обстрел, оккупанты применили артиллерию и танк
Все новости
Земля

В Антарктиде появилась трещина длиной 112 километров – NASA

Видео

Тату Бекхэма "оживили" для борьбы с детским насилием