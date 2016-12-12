Украинский Интерпол не получал отказа в международном розыске Онищенко
Информация об отказе Интерпола объявить в розыск нардепа Александра Онищенко в украинское бюро не поступала.
Об этом заявил руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя в эфире телеканала "112 Украина".
"Информация о каком-либо принятом комиссией решения по контролю за файлами Интерпола в этом деле к нам официально не поступала. Возможно, какое-то решение уже принято. К нам об этом по официальным каналам пока ничего не поступало", – сообщил Неволя.
Руководитель украинского бюро объяснил также, при каких условиях Интерпол может заблокировать объявление в розыск.
"Именно в деле Онищенко – его дело находится на рассмотрении Комиссии по контролю за файлами Интерпола, это независимый орган, созданный именно для того, чтобы рассматривать жалобы защиты и самих фигурантов дел о международном розыске. Эта Комиссия изучает вопросы о соответствии или несоответствии процесса объявления в международный розыск правилам и уставу организации", – сказал Неволя.
"Основными критериями соответствия являются положение ст. 2 и ст. 3, которые предполагают нейтральный статус организации и категорически запрещают организации вмешиваться в дела, имеющие преимущественно политический, военный, расовый или религиозный характер. Если Комиссия находит какие-то моменты несоответствия этим правилам, тогда она принимает решение о блокировании розыска", – добавил он.
На днях российские СМИ сообщили, что Интерпол отказался объявить в международный розыск народного депутата Украины Онищенко.
"Украинская правда" пытается получить комментарий от Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, которая вызывает Онищенко на допрос на 13 декабря.
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