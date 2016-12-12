Суд продлил арест Чийгоза до апреля

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Понедельник, 12 декабря 2016, 10:58

Суд в аннексированном Россией Крыму удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок ареста для замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза до 8 апреля 2017 года.

Об этом 12 декабря сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.

"Крымские судьи продлили срок содержания под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца с 8 января по 8 апреля 2017 года", - сообщил адвокат.

Как известно, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года.

20 июля 2016 года оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от остальных обвиняемых – Али Асанова и Мустафы Дегерменджи. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховного Совета Крыма 26 февраля.

Чийгозу как главному обвиняемому могут присудить 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагают исключительно на крымских татар. Пострадавшими названы представители так называемой "крымской самообороны".

Украинская правда 

Темы: Крым аннексия суд
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