В СБУ сообщили о ликвидации группы хакеров

На Харьковщине Служба безопасности Украины совместно с полицией прекратила противоправную деятельность группировки хакеров.

Как сообщили в СБУ, трое харьковчан в течение 2 лет вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей путем проведения DDOS-атак "на заказ".

"Злоумышленники создавали вредоносные программы для поражения компьютеров и получения над ними полного скрытого контроля. Затем контролируемые компьютеры объединены в Bot-Net-сеть для участия в хакерских атаках", - сообщили в СБУ.

Правоохранители устанавливают заказчиков, пользующихся услугами хакеров, злоумышленникам сообщено о подозрении по ст. 361 и ст. 361-1 УК Украины.

Украинская правда