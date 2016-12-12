Геращенко раскритиковала представителя ОБСЕ по свободе слова

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Понедельник, 12 декабря 2016, 13:16

Первый вице-спикер ВР, представитель гуманитарной подгруппы в трехстороннем контактной группе в Минске Ирина Геращенко раскритиковала представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович.

На своей странице в Facebook Геращенко, в частности, прокомментировала публикацию пособия ОБСЕ "Две страны - одна профессия", в котором содержатся материалы встреч представителей журналистских организаций России и Украины под эгидой Миятович.

"Вот такие пособия выдает ОБСЕ под кураторством Дуни Миятович. Той, которая не замечает ареста Николая Семены в Крыму, что-то тихое бормотала о Романе Сущенко (без настойчивых напоминаний РФ с требованием освободить журналиста). А правда в том, что уже год в ОБСЕ со стороны РФ заблокировано избрания нового представителя по вопросам свободы слова и СМИ, а Дуня Миятович из Сербии удержалась там благодаря позиции и поддержке РФ", - отметила Геращенко.

Также она добавила, что "Две страны - одна профессия", это может о каких-то других странах, но не об РФ и Украине".

"Я более высокого мнения об украинских СМИ и журналистах, чтобы считать, что они одной "крови и професии" с российскими пропагандистами и разжигателями войны, прямыми участниками гибридной войны. И мне жаль госпожу Миятович, которая делает вид, что этого не замечает", - добавила вице-спикер.

Как известно, после того, как Сущенко был незаконно арестован в Москве, МИД Украины потребовал от Миятович немедленной реакции, однако она ограничилась только запросом в адрес МИД РФ по этому поводу.

В начале октября Дуня Миятович отметила важность диалога украинской и российской журналистских союзов, которые проходят под эгидой ОБСЕ.

Презентация проекта диалога журналистских организаций Украины и РФ состоялась в рамках 23-й Министерской конференции ОБСЕ в Гамбурге (Германия). Проект организован по инициативе Миятович, которая убеждена, что такой диалог необходим для прекращения конфликта.

1 декабря в ОБСЕ был обнародован полугодовой отчет о свободе медиа в Европе, в котором собраны данные о притеснениях свободы СМИ в 35 странах мира за период с 11 марта по 1 декабря 2016 года. Самые длинные разделы в отчете - об Украине и России, за ними следуют Турция, Армения и Азербайджан.

Темы: ОБСЕ СМИ
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Комментарии — 3
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IP: 93.74.43.---Spirito12.12.2016 13:51
"Цивілізований світ" співучасник РФ у війні проти України,оскільки
у Нормандському форматі РФ має статус посередника,а не
сторони конфлікту/війни(агресора-окупанта).
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka12.12.2016 13:38
Геращенко розкритикувала представника ОБСЄ зі свободи слова... А яке вона мала право його критикувати? Ще трохи і від такої балаканини пані Геращенко і Україна позбудеться Евробачення. Незнаю кого тоді вона буде критикувати, а от її давно треба критикувати
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IP: 93.74.43.---Spirito12.12.2016 13:37
Не названа "цивілізованим світом" війна РФ проти України не може зупинитись.
Це повний крах "європейських цінностей".
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