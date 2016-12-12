Лукашенко легализовал "зеленых человечков" РФ в Беларуси?

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил указом проект международного договора с Россией об участии подразделений спецназначения в контртеррористических операциях.

Указ Лукашенко от 6 декабря 2016 г. №446 опубликован на Национальном правовом интернет-портале, текст соглашения засекречен.

Согласно указу, Лукашенко одобрил проект Соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об "участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории Республики Беларусь или Российской Федерации".

Поскольку само соглашение засекречено, сложно однозначно сказать, о чем конкретно идет речь, однако, как считает журналист Андрей Почобут, "фактически это легализация присутствия "зеленых человечков" в Беларуси.

"Причем демонстративная. Ибо сознательно об этом шаге была проинформирована общественность. Иначе этот документ не был бы опубликован в открытом доступе", - написал журналист на своей странице в Facebook.

"Если подпишут, а "защитник суверенитета РБ", как следует из документа, уже выразил принципиальное согласие, то ФСБ и ГРУ РФ получат право участвовать в контртеррористических операциях на территории РБ", – считает Почобут.

"Да что там ГБ-шный спецназ. Речь может идти даже о вооруженных силах РФ, которые по российскому законодательству так же могут использоваться для борьбы с терроризмом", отмечает журналист.

Белорусский партизан