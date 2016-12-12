Минэкологии божится, что пока не назначало директором "незнайку"

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Понедельник, 12 декабря 2016, 15:35

В Министерстве экологии отмечают, что пока не назначали победителя конкурса Виталия Чакира директором национального природного парка "Тузловские лиманы".

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Минэкологии.

"Конкурсная комиссия была введена для того, чтобы привлечь к процессу общественность и чтобы не было разговоров, что министр кого-то назначил кулуарно. Этот выбор носит исключительно рекомендательный характер. Победитель конкурса еще должен пройти проверку НАПК, должен быть утвержден райгосадминистрацией", - отметили в пресс -службе.

В то же время, как известно рекомендации Чакиру дали Одесский облсовет и Татарбунарский райсовет.

Ранее в сети выложили видео, на котором победитель конкурса на должность директора национального парка "Тузловские лиманы" Виталий Чакир еще во время конкурса не ответил ни на один вопрос.

Его спрашивали о том, что такое экологическая сеть, какие представители ихтиофауны живут в парке, какие экосистемы парка являются наиболее уязвимыми, что такое экосистема. Но он не ответил на эти вопросы.

В сообщении Минэкологии о результатах конкурса отмечается, что "по результатам голосования членами постоянно действующей комиссии конкурсного отбора руководителей предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Минприроды, победителем на замещение вакантной должности директора национального природного парка" Тузловские лиманы "был объявлен Виталий Анатольевич Чакир".

Украинская правда

Темы: экология Одесская область
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Комментарии — 4
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IP: 46.133.165.---Naim12.12.2016 16:48
От горе, поламали таку схему!
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IP: 46.133.165.---Naim12.12.2016 16:46
От горе, поламали Мінприроди таку схему - свого призначити на деребан заповідника!
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IP: 91.225.121.---DND12.12.2016 16:17
Мінпродайприроду. Вони вирубку лісів не моніторять, вони дозволи на надра роздають. Дармоїди. Зато як любить їх головний попіаритись перед камерою.
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IP: 46.133.165.---Alex191712.12.2016 16:16
Корреспонденты помешали поставить своего человека и рубить капусту!
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