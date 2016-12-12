В БПП уже празднуют победу на местных выборах

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Понедельник, 12 декабря 2016, 16:16

В "БПП "Солидарность" заявляют, что их кандидаты одержали "уверенную победу" на местных выборах 11 декабря.

Такие данные предварительного подсчета озвучили в штабе БПП в понедельник.

 
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"По предварительным подсчетам результатов выборов во вновь объединенных громадах, которые прошли 11.12.16, тотальное большинство среди избранных председателей ОТГ - это кандидаты, которых поддерживала наша партия", – сказано в комментарии.

Всего 24 кандидата от БПП побеждают на должностях председателей ОТГ, или 58,5 процентов от общего количества избранных председателей, отметили в БПП.

"На выборах депутатов в советы ОТГ 277 кандидатов, которых поддержала партия "БПП "Солидарность", становятся депутатами новоизбранных местных советов", – сообщает пресс-служба.

Там отметили, что в 17% округов партия "БПП" Солидарность" не выставляла своих кандидатов.

Как известно, 11 декабря проходят выборы местных советов и глав в 41 объединенной территориальной громаде Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Черновицкой и Черниговской областей, 3 из них являются городскими , 13 - поселковыми, 25 - сельськими громадами.

Украинская правда

Темы: виборы
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