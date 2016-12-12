ГПУ завершила расследование дела Ефремова: 5 подозрений

Генпрокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-главы парламентской фракции 7-го созыва "Партия регионов" народного депутата Александра Ефремова.



Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ГПУ.



Согласно сообщению, Ефремову выдвинуто 5 подозрений:



1) в организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Луганской областной государственной администрации с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины);



2) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);



3) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины );



4) организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);



5) государственной измене – есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).



Сейчас сторона защиты имеет право ознакомиться со всеми собранными стороной обвинения материалами досудебного расследования, отметили в ГПУ.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Рады и руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова до 22 января 2017 года.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что рассмотрение в суде дела Ефремова состоится в начале 2017 года.

Ефремов настаивает, что он не виновен в преступлениях, которые ему инкриминирует Генпрокуратура.

Украинская правда