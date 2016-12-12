Экс-чиновника, въехавшего в машину журналиста, посадили на 2 года
Бывший чиновник "Укрзализныци" Иван Федорко, совершивший в июле 2016 ДТП, в котором пострадала семья журналиста, осужден на два года ограничения свободы.
Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области, обнародованном в понедельник.
"Следователи передали все материалы в суд, который уже вынес законные обвинительные приговоры виновникам совершенных ДТП", - говорится в сообщении.
Указывается, что "два года ограничения свободы и два года лишения права на управление транспортными средствами получил водитель Audi Q7, который 3 июля этого года на дороге Боярка-Заборье влетел в автомобиль фотокорреспондента".
"Тогда во время лобового столкновения серьезно пострадали жена и сын журналиста", - говорится в сообщении.
Как известно, 3 июля на автодороге Боярка-Заборье автомобиль, за рулем которого был Иван Федорко, выехал на встречную полосу и въехал в машину фотокорреспондента Макса Левина и его семьи.
По данному факту было открыто два уголовных производства "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" и "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного".
"Укрзализныця" уволила Федора 4 июля.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.