Экс-чиновника, въехавшего в машину журналиста, посадили на 2 года

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Понедельник, 12 декабря 2016, 19:15

Бывший чиновник "Укрзализныци" Иван Федорко, совершивший в июле 2016 ДТП, в котором пострадала семья журналиста, осужден на два года ограничения свободы.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киевской области, обнародованном в понедельник.

"Следователи передали все материалы в суд, который уже вынес законные обвинительные приговоры виновникам совершенных ДТП", - говорится в сообщении.

Указывается, что "два года ограничения свободы и два года лишения права на управление транспортными средствами получил водитель Audi Q7, который 3 июля этого года на дороге Боярка-Заборье влетел в автомобиль фотокорреспондента".

"Тогда во время лобового столкновения серьезно пострадали жена и сын журналиста", - говорится в сообщении.

Как известно, 3 июля на автодороге Боярка-Заборье автомобиль, за рулем которого был Иван Федорко, выехал на встречную полосу и въехал в машину фотокорреспондента Макса Левина и его семьи.

По данному факту было открыто два уголовных производства "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" и "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного".

"Укрзализныця" уволила Федора 4 июля.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця ДТП
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IP: 130.180.218.---jrmo12.12.2016 19:57
Когда он работал на юзжд имел кликуху федорко придурко.
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