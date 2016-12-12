Европарламент перенес рассмотрение украинского безвиза на февраль
Сайт Европейского парламента обнародовал обновленный прогноз по поводу даты рассмотрения вопроса об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.
Об этом свидетельствует информация, опубликованная в регистрационной карточке соответствующей законодательной инициативы.
Отмечается, что Европейский парламент намерен рассмотреть украинский вопрос во время второй сессии 2017 года, а именно 1 февраля.
Ранее ожидалось, что рассмотрение украинского безвиза состоится 18 января – такой прогноз был опубликован до недавнего времени на сайте ЕП.
Примечательно, что прогнозной датой рассмотрения вопроса об отмене виз для граждан Грузии и до сих пор остается 18 января.
Как известно, впоследствии рассмотрение безвизового режима для Украины и Грузии вновь может быть объединено в один пакет - именно такой план предусмотрен решением стран-членов.
Подробнее об этом - в статье "#когдабезвиз: внутренние документы ЕС об отмене виз для Украины и Грузии".
Европейская правда, Украинская правда
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Я съездил в Киев, голодал, отскакал на майдане в холодной кастрюле, приехал домой, поменял бабкину столетнию икону на флаг евросоюза..... Вы че там все, продались «Мордору»? Какая пауза? Какой на@уй отказ. Мы уже стоим на пороге Европы и вот-вот ломанемся, хотите вы этого или нет. Украина освободила Европу от сталинского тоталитаризма, об этом у нас все школьники знают, поэтому вы нам там все исторически висите. В отказ они, б…ть, пошли, паузу решили взять . А мне теперь че делать !? На перемотку включите, сволочи.