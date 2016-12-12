Интернет-провайдер "Воля" не работает из-за аварии

У абонентов одного из крупнейших провайдеров "Воля" отсутствует доступ в интернет.

Об этом пишет Ain.ua.

Также не работает колл-центр компании - после автоматического ответа о технических неполадках абонента отсоединяют.

"По техническим причинам мы не можем вам ответить. Неполадки будут устранены в ближайшее время", - отвечает автоответчик компании.

Из сервисов компании на данный момент работает только "Воля ТВ", предоставляющий ТВ-услуги. Об этом в социальных сетях сообщают клиенты компании.

В компании сообщили, что произошла авария - на данный момент специалисты "Воли" выясняют причины и работают над их устранением.

"В понедельник, 12 декабря в 17.40 в Киеве начались перебои доступа к услуге Интернет. Мы прилагаем максимум усилий для восстановления услуг и сервисов. Уже в ближайшее время технические специалисты будут знать причину аварии", - заявили в компании.

"К сожалению, сейчас не доступны также для связи колл-центр и корпоративные ресурсы компании. Будем информировать вас с помощью социальных сетей. Приносим извинения за временные неудобства", - добавили в пресс-службе.

Интернет от "Воли" не работает уже более часа в Киеве. Пользователи сообщают, что также не работает мобильное приложение. Между тем во Львове, Краматорске и других городах Украины, по данным издания, на сегодня проблем с работой сервисов "Воли" не наблюдается.

Экономическая правда