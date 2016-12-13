Главарь "ЧВК Вагнера", воевавшей на Донбассе, "засветился" на приеме у Путина

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Вторник, 13 декабря 2016, 01:54

Командир частной военной компании "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин, воевавшей на Донбассе и в Сирии, 9 декабря "засветился" в Кремле на праздновании "Дня Героев Отечества".

Об этом пишет "Фонтанка".

"В сюжете "Первого канала" можно увидеть мужчину средних лет, который сидит за столом слева, на границе кадра. Те, кто лично знаком с Дмитрием Уткиным, подтвердили: это он", - говорится в сообщении.

На приеме лично присутствовал президент РФ Владимир Путин.

На видеозаписи не видно, какой именно наградой отмечен Уткин.

Скриншот: fontanka.ru
Скриншот: fontanka.ru

Ранее "Фонтанка" писала, что в России существует условно частная военная компания "ЧВК Вагнера", которая отправляет воевать на Донбасс и в Сирию. Ее потери не входят в официальную статистику.

Дмитрий Уткин имеет позывной "Вагнер". Он офицер запаса, до 2013 года – командир 700-го отдельного отряда спецназа 2-й отдельной бригады СпН ГРУ Минобороны РФ. После увольнения в запас работал в Moran Security Group, участвовал в сирийской экспедиции "Славянского корпуса" в 2013 году. С 2014 года – командир собственного подразделения, которое по его позывному получило условное наименование "ЧВК Вагнера".

В 2014 – 2015 годах "ЧВК Вагнера" отметилась на территориях "Донецкой и Луганской народных республик". С осени 2015 года деятельность "ЧВК Вагнера" перенесена в Сирию.

Также была информация, что Уткина якобы убили в январе 2016 года.

Темы: Путин
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