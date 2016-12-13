Боевики ДНР отказали во въезде журналистам Deutsche Welle

Киевскому корреспонденту Deutsche Welle Кристиану Триппе и его съемочной группе отказали во въезде в самопровозглашенную "Донецкую народную республику".

Об этом сообщил сам корреспондент вечером в понедельник, 12 декабря, передает DW.

После отказа на въезд на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" журналисты оказались между двух фронтов. Лишь через час они смогли вернуться в безопасную зону, контролируемую украинской армией.

Журналисты Deutsche Welle намеревались сопровождать миссию наблюдателей ОБСЕ под руководством швейцарского дипломата Александра Хуга в Донецк. Они заблаговременно письменно запросили разрешение пресс-центра самопровозглашенной "республики".

На вечер понедельника было согласовано интервью с представителем сепаратистов. Несмотря на это, боевики на КПП отказались пропустить журналистов, ссылаясь на указание "спецслужб ДНР", не разрешивших журналистскую поездку.