В РФ в поезде Москва-Киев ищут взрывчатку

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Вторник, 13 декабря 2016, 09:41

Силовики во вторник утром проверяют поезд сообщением Москва — Киев на Киевском вокзале в центре Москвы после анонимного сообщения о взрывном устройстве.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

"Кинологи проверяют вагоны поезда Москва — Киев после звонка с угрозой взрыва. Есть вероятность, что звонил опаздывающий на поезд пассажир — если это так, ему будет грозить статья УК РФ", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на вокзал уже прибыли сотрудники всех экстренных служб, включая полицию и спасателей.

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