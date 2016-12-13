Трамп отложил рассказ о том, как уйдет из бизнеса, на месяц

Дональд Трамп отложил до января свою первую пресс-конференцию в качестве избранного президента США, на которой он собирается поделиться планами ухода из бизнеса.

"Объявление перенесено на следующий месяц", – заявила телеканалу CNN пресс-секретарь Трампа Хоуп Хикс, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам источника из переходной команды Трампа, пресс-конференции откладывается во многом из-за сфокусированности команды на кадровых вопросах, а также из-за трудностей, с которыми юристы избранного президента сталкиваются, разбираясь в ситуации.

7 декабря The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря политика Джейсона Миллера написала, что избранный президент США продал все свои акции еще в июне.

При этом пресс-секретарь отказался уточнить, почему Трамп продал свои акции, кому именно и за сколько.

Неизвестно также и то, приобретал ли с тех пор будущий президент США другие активы.

Портфель Трампа включал акции и облигации таких компаний, как Apple, AT&T, ExxonMobil и Goldman Sachs.

30 ноября Трамп заявил, что полностью уходит из бизнеса на период, пока будет находиться на посту главы государства. Он сказал, что идет на это, чтобы избежать конфликта интересов.

"Сейчас готовятся документы, подписав которые я полностью выйду из бизнес-операций. Президентство – намного более важная задача", – написал он в Twitter.

При этом Трамп сказал, что разъяснит детали решения на пресс-конференции 15 декабря.

По закону Трамп имеет право не раскрывать информацию о своих финансах до мая 2018 года, отмечает Washington Post. Как отмечается в статье, часть средств, полученных от продажи акций, могла пойти на финансирование предвыборной кампании.

Трамп оценивает свое состояние более чем в $10 млрд. Эксперты, изучавшие его финансы, пришли к разным выводам. Так, журнал Forbes оценил стоимость его активов в $4,5 млрд, компания Wealth-X – в $4,4 млрд. Сам бизнесмен заявлял, что он "стоит гораздо больше".

Трамп возглавил бизнес своего отца в 1979 году. В 1999 году он построил 68-этажный небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке. За этим последовали другие проекты, носящие имя Трампа – Trump World Tower, Trump International Hotel.

Трамп также развивал сети гостиниц и казино, но это направление бизнеса обернулось четырьмя обанкротившимися предприятиями.

Он занимался шоу-бизнесом. В 1996-2015 годах он владел правами на конкурсы красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная", а в 2003 году запустил на канале NBC реалити-шоу "Кандидат", в котором был продюсером и ведущим.

Недавно Трамп опроверг слухи, что будет продюсировать реалити-шоу, будучи президентом.