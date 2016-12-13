Почти треть россиян стала хуже относиться к Путину

4475 просмотров
1
Вторник, 13 декабря 2016, 10:22

Почти три четверти россиян уверены, что президент РФ Владимир Путин "искренне хочет добиться повышения благосостояния населения".

24% из них считают, что ему удастся это сделать, а 48% опасаются, что ему помешает бюрократия и отсутствие хорошей команды, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Между тем 23% респондентов сомневаются в стремлении и желании Путина исполнить свои обещания (31% в 2012 году), показал опрос, проведенный 18-21 ноября.

Социологи также поинтересовались у респондентов, почему многие люди доверяют Путину.

По мнению опрошенных, народ убедился, что "он успешно и достойно справляется с решением проблем страны" (28%), и надеется, что Путин сможет справиться с проблемами и в будущем (39%).

А 29% респондентов считают, что "люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

55% россиян указали, что их отношение к Путину за последнее время не изменилось, у 14% оно улучшилось, а у 29% наоборот, ухудшилось.

Опрос проводили среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Согласно этому же опросу, 35% респондентов считают, что российскому народу постоянно нужна "сильная рука", 37% считают, что бывают такие ситуации (например, сейчас), когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках, и лишь 21% полагают, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека.

Показательны мнения о руководстве РФ: 58% опрошенных считают, что люди, прошедшие ко власти, быстро забывают о заботах и интересах избирателей, еще 27% считают, что политическая элита "живет только своими интересами; до нас им нет дела", 10% россиян полагают, что их органы власти – "народные", с теми же интересами, а 6% не смогли ответить.

Темы: Путин Росcия социология
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Главарь "ЧВК Вагнера", воевавшей на Донбассе, "засветился" на приеме у Путина 13 декабря 2016, 01:54
У Путина говорят, что обсуждают выдачу осужденных в РФ украинцев 12 декабря 2016, 15:29
Маккейн: Путин бандит, убийца и агент КГБ 12 декабря 2016, 01:42
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.163.107.---Василь Таранович13.12.2016 12:35
Поки що одна вата,і це надовго.Лікування буде тривалим і тяжким.От і послав нам Господь випрбування сусідом.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Песков сделал вид, что не видел наемника Вагнера на приеме у Путина
У ГПУ есть доказательства против запорожского губернатора
Трамп номинировал на госсекретаря США сторонника России
НАБУ вызвало Довгого на допрос по "записях Онищенко"
Все новости
Радуйтесь

Гарвардские ученые нашли еще больше оснований быть оптимистом

Где читать о книгах

5 тематических украинских сайтов