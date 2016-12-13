Почти треть россиян стала хуже относиться к Путину

Почти три четверти россиян уверены, что президент РФ Владимир Путин "искренне хочет добиться повышения благосостояния населения".

24% из них считают, что ему удастся это сделать, а 48% опасаются, что ему помешает бюрократия и отсутствие хорошей команды, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Между тем 23% респондентов сомневаются в стремлении и желании Путина исполнить свои обещания (31% в 2012 году), показал опрос, проведенный 18-21 ноября.

Социологи также поинтересовались у респондентов, почему многие люди доверяют Путину.

По мнению опрошенных, народ убедился, что "он успешно и достойно справляется с решением проблем страны" (28%), и надеется, что Путин сможет справиться с проблемами и в будущем (39%).

А 29% респондентов считают, что "люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться".

55% россиян указали, что их отношение к Путину за последнее время не изменилось, у 14% оно улучшилось, а у 29% наоборот, ухудшилось.

Опрос проводили среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Согласно этому же опросу, 35% респондентов считают, что российскому народу постоянно нужна "сильная рука", 37% считают, что бывают такие ситуации (например, сейчас), когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках, и лишь 21% полагают, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека.

Показательны мнения о руководстве РФ: 58% опрошенных считают, что люди, прошедшие ко власти, быстро забывают о заботах и интересах избирателей, еще 27% считают, что политическая элита "живет только своими интересами; до нас им нет дела", 10% россиян полагают, что их органы власти – "народные", с теми же интересами, а 6% не смогли ответить.