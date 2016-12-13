Депутаты хотят заслушать Грицака по Савченко

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Вторник, 13 декабря 2016, 10:35

Комитет ВР по национальной безопасности и обороны обратился к председателю СБУ Василию Грицака с рядом вопросов о визите депутата Надежды Савченко в Минск.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил депутат БПП, секретарь комитета Иван Винник, передает пресс-служба БПП.

"Мы от комитета только обратились к председателю СБУ с рядом вопросов, начиная от того, посещала ли Савченко Беларусь, была ли согласована эта командировка, предоставляла ли СБУ такие полномочия. Кроме того, если не согласовывался этот вопрос, провести проверку, предусмотренную законом, и решить вопрос о возбуждении уголовного производства по соответствующей статье", - заявил Винник.

Он также отметил, что Комитет может инициировать обращение в парламент Украины о снятии с Савченко полномочия представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Лицо, ведет переговоры с террористами, которые убили тысячи украинцев, ну не может такой человек представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы ... Сейчас ждем решения от председателя комитета Пашинского, возможно, на этот четверг", - отметил депутат.

Темы: Савченко
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Комментарии — 3
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IP: 94.244.50.---CreativeLady13.12.2016 12:05
Думаю, що мета галасу навколо вчинку Надії, - це відволікти увагу суспільства від головного - корупційних дій головної посадової особи держави, президента. Маю на увазі викриття Онищенком дій Порошенка і його оточення. Вдумайтеся - головна особа корупціонер і порушник Конституції. Це головна причина, а все решта - наслідки. Поки буде Порошенко - доти будуть такі і подібні казуси. Це йому вигідно. Ось про що треба говорити.
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IP: 5.249.145.---spitfire13.12.2016 11:12
"...чи було узгоджено це відрядження, чи надавала СБУ такі повноваження"

а якщо все насправді було узгоджено із вашим любим господарем, пане Фартова Зачіска, що будете робити?
вимагати відкрити кримінальне впровадження щодо Найпершого, Найкращого і Найулюбленішого, який почав перемовини із терористами через такого дурнуватого посередника?

PS пропоную реформувати українську мову: перекладати "уголовное производство" як "кримінальне виробництво".
тоді журналістам УП буде зручніше перекладати Google'ом.
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IP: 37.229.144.---Ман Гуп13.12.2016 10:52
Так, схоже Пулі нададуть можливість порівняти умови утримання в Бутирці та Лук"янівці...
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