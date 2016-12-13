Савченко вышла из "Батькивщины" – депутат Крулько
Народный депутат Надежда Савченко вышла из состава партии "Батькивщина", но еще остается в одноименной парламентской фракции.
Об этом сказал депутат Иван Крулько (фракция "Батькивщина") агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
"Она вышла из партии. Это произошло несколько недель тому назад, но мы не стали это придавать огласке", – заявил он.
На вопрос, остается ли Савченко членом фракции "Батькивщина" в парламенте, Крулько ответил: "Да, пока что остается".
При этом нардеп не знает, будет ли фракция рассматривать вопрос о поездке Савченко в Минск и проведение ею переговоров с лидерами т.н. "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
"Я не знаю, будет ли (заседание фракции – ред.) по этому вопросу. У нас традиционно в начале пленарной недели в понедельник проходит заседание фракции, которая рассматривает повестку дня на пленарную неделю и вопросы, которые выносятся на согласительный совет", – сказал он.
"Я не исключаю, что там может возникнуть обсуждение этого вопроса… все это станет известно во время заседания (фракции – ред.)", – добавил Крулько.
В свою очередь Вера Савченко сообщила в Facebook, что ее сестра Надежда написала заявление о выходе из партии "Батькивщина", когда ехала в Москву на суд в отношении украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха, то есть еще 26 октября.
По календарному плану, ближайшая пленарная неделя ВР пройдет с 20 по 23 декабря, а 19 декабря будет согласительный совет.
Как известно, 12 декабря лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Савченко заявила о создании своего политического проекта и не согласовывает с фракцией свои действия, тогда как их позиции расходятся.
"Я думаю, что на фракции мы обязательно будем иметь с ней разговор", – сказала Тимошенко.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
За спиной официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывшая политзаключенная России Савченко и пророссийские боевики говорили о плененных.
Савченко подтвердила: "Я сидела за столом переговоров с людьми, с которыми мы стреляли друг в друга". Она убеждена в правильности своих действий. Такая встреча, по мнению нардепа, может усилить минский формат и сделать его "более действенным".
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яскраве свідчення деградації проекту "Матьківщина".
так перелякались поганої слави, що заклякли на місці і не в змозі були знайти краплю мужності визнати свою помилку.
Тимошенко дозволила цьому l'enfant terrible української політики кинути себе і тим самим зберегла їй обличчя, але за рахунок своєї партії.
С савченко все ясно.. пускай идет своей дорогой : васькается с военными преступниками.. ЗАДЕЛО ДРУГОЕ..
ЮЛИНА ФРАКЦИЯ как и сама ПОКЛОННИЦА ЗАКУЛИСЬЯ .. скрыли факт выхода Савченко из фракции..
Не удивляйтесь.. почему от Вас отворачиваются все..еще один повод не голосать за БЮТ