Посол Польши не исключил российский след в инциденте в Перемышле

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Вторник, 13 декабря 2016, 11:09

Ситуация в польском Перемышле, где на "Марше орлят перемышльских и львовских" в субботу были слышны антиукраинские лозунги, является провокацией для внесения раздора между поляками и украинцами.

Такое мнение высказал посол Польши в Украине Ян Пекло во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Это российская методика, чтобы поссорить поляков и украинцев", - сказал он.

"На самом деле, пропутинской России не так просто построить пророссийское лобби в Польше, так же как и в Украине... И в этой ситуации что можно сделать? Можно просто поссорить поляков и украинцев", - пояснил Пекло.

Как сообщали польские СМИ, 10 декабря в Перемышле во время ежегодного "Марша орлят перемышльских и львовских" один из участников колонны, которая проходила мимо Украинского народного дома, выкрикнул "Смерть украинцам".

В то же время, посол Украины в Польше Андрей Дещица призвал не делать преждевременных выводов на основании данного события, поскольку реакция других участников акции на этот лозунг не ясна.

В то же время, по его словам, Украина обратилась в МИД Польши с требованием расследовать антиукраинские лозунги на субботнем марше и ожидает оценки правоохранителей по фактам разжигания межнациональной розни.

Также соответствующая нота была передана мэру Перемышля, под чьим патронатом проходила акция.

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Комментарии — 2
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IP: 176.108.232.---safety13.12.2016 12:08
И забыл сказать посол
- фильм "Волынь" снял Михалков.

Комедианты. Поляки и кричали . А до этого угнетали, свою часть нынешней Украины. Но ничего это же наши новые братья...
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IP: 37.229.144.---Ман Гуп13.12.2016 11:49
Не виключає?! Натомність польский слід в воланнях: "Москалей на ножі! Москаляку на гілляку!", що лунали Україною з 2005 року - ОЧЕВИДНИЙ.

Як очевидний він в галичанському переписуванні історії України за викройками ПОЛЬСКИХ РУСОФОБІВ 19 СТ. - Чацького, Духинського, Чарторийського, Потоцького...
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