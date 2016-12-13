ОБСЕ призвала отвести силы вблизи Донецкой фильтровальной станции

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Вторник, 13 декабря 2016, 11:15

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во вторник посетил Донецкую фильтровальную станцию и призвал стороны отвести вооружение вблизи этого объекта.

Об этом во вторник сообщает "Интерфакс-Украина".

"Оружие не должно находиться вблизи этого объекта, вблизи фильтровальной станции стороны должны отвести это вооружение, чтобы станция продолжала свою нормальную работу, это ответственность обеих сторон", – сказал журналистам Хуг.

По его словам, недавно Донецкая фильтрационная станция была снова повреждена и были перебои с поставками воды.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству Совместного центра контроля и координации, а также СММ и слаженной работе сотрудников фильтровальной станции все эти проблемы были устранены.

"Но, к сожалению, следующие повреждения гражданской инфраструктуры во время боестолкновений все ещё случаются", – сказал Хуг.

Он добавил, что чаще всего такие боестолкновения происходят из-за того, что стороны находятся слишком близко друг к другу.

"Это результат того, что не придерживаются договоренностей, которые были достигнуты в Минске. ОБСЕ будут фиксировать нарушения договоренностей, но именно стороны должны прекратить огонь и развести силы и средства", – сказал он.

Донецкая фильтровальная станция находится между Ясиноватой и Авдеевкой на неподконтрольной Киеву территории.

Темы: Донбасс ОБСЕ
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Комментарии — 1
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IP: 93.74.43.---Spirito13.12.2016 11:53
Чому ОБСЄ не бачить,що РФ третій рік не виконує перший(!) пункт
"мінських протоколів" - припинення бойових дій і при цьому
Україна вимушена слухати причитання західних "партнерів"
щодо скорішого скасування мінімальних(!) санкцій з РФ?
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