СБУ: Освобожденный из "плена" полковник работал на РФ под псевдо "Дядя Ваня"

СБУ заявляет, что полковник ВСУ Иван Безъязыков был завербован российскими спецслужбами.

Об этом во время брифинга сообщили руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук и заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков.

По их словам, полковник ВСУ сотрудничал с российскими спецслужбами, неоднократно выезжал в Ростов-на-Дону для получения инструктажей от кадровых сотрудников российских спецслужб.

"Находясь в плену он выезжал в РФ, свободно передвигался. Его видели, как он красовался со Стечкиным (пистолетом)", - сказали представители СБУ.

Они отметили, что Безъязыков был известен среди террористов под прозвищами "Луиз", "Дядя Ваня", "Полковник", "Иван Николаевич". Как сказали силовики, по показаниям свидетелей, предатель получил военную форму российского образца, табельное оружие, служебное удостоверение, зарплату и авто с водителем.

На вопрос, с какого именно времени полковник начал работать на российские спецслужбы, Ткачук ответил, что сейчас эта информация проверяется.

"Мы не исключаем никаких версий относительно времени, с которого Безъязыков работал в пользу спецслужб РФ", - сказал он.

Ткачук также сообщил, что Безъязыков пытался устроиться не по своей специальности в другой военного заведения, где много информации, которая интересует российские спецслужбы. Однако после его так называемого освобождения из плена СБУ уже держала полковника в поле зрения и не дала ему возможности нанести какой-либо вред.

Против Безъязикова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УКУ.

Как известно, военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязикова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

6 июля 2016 года Безъязыков после освобождения встречался с президентом Порошенко.

Украинская правда