Полиция расследует обрушение общежития в Чернигове: взрыв не подтвержден

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Вторник, 13 декабря 2016, 12:22

По факту разрушения здания общежития в Чернигове, в результате которого один человек погиб и еще один получил телесные повреждения, открыли уголовное производство.

Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области.

 

Отмечается, что предварительная информация о взрыве не подтвердилась.

12 декабря в 16:20 в полицию Чернигова поступило сообщение об обвале 4-этажного дома в областном центре по улице Попудренко, 16.

По указанному адресу находится 4-этажный кирпичный дом на 98 комнат, где проживают 180 граждан. В 16:15 в здании произошло обрушение плиты перекрытия с 4-го этажа на 1-й, во время которого было повреждено 8 комнат.

В ходе разборки завала спасатели обнаружили и освободили 17-летнего жителя дома, который был доставлен в Черниговскую городскую больницу. Медики констатировали у пострадавшего закрытые травмы плеч, позвоночника и коленного сустава.

Во время дальнейшего проведения спасательных работ под завалами обнаружено тело погибшей женщины 1991 года рождения.

Сейчас продолжаются работы по вывозу разрушенных конструкций. По информации спасателей, людей под завалами больше нет.

 

С места происшествия эвакуированы 170 жильцов дома и расселены в гостиницах Чернигова. Полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану места происшествия и имущества для предотвращения фактов мародерства, говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Украинская правда

Темы: Чернигов чрезвычайное происшествие
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