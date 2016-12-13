Навальный заявил, что будет баллотироваться в президенты России

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный будет баллотироваться в президенты России в 2018 году.



Видео с таким заявлением появилось на его официальном канале в YouTube во вторник.



Навальный заявил, что "настоящих выборов не было в России с 1996 года, и это одна из причин нашего нынешнего состояния".



"Те, кто сейчас у власти, находятся там 17 лет, и они перестали реагировать на любые замечания. И Кремль и правительство озабочены лишь решением своих собственных вопросов", - сказал он.



По словам Навального, он готов предложить "программу развития".



"Я готов доказать, что она лучше, чем то, что предлагает власть", - сказал Навальный.



Как известно, следующие выборы президента РФ должны состояться в 2018 году. Согласно конституции РФ, нынешний президент Владимир Путин имеет право баллотироваться на очередной срок.



Путин занимает пост президента РФ с мая 2012 года. Перед этим он также был президентом в 2000-2008 годах.



В сентябре Путин заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах 2018 года, но считает, что будущий лидер РФ должен представлять более молодое поколение.

Украинская правда