НАБУ вызвало Довгого на допрос по "записях Онищенко"

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Вторник, 13 декабря 2016, 13:08

Детективы НАБУ вызвали народного депутата Олеся Довгого из группы "Воля народа" на допрос в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного производства по информации нардепа Александра Онищенко о якобы подкупе нардепов.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ во вторник днем, передает "Интерфакс-Украина".

"Довгий вызывался сегодня на допрос как свидетель в рамках расследования уголовного производства по информации, озвученной в иностранных СМИ народным депутатом Александром Онищенко (группа "Воля народа" – ИФ) о подкупе парламентариев, однако в назначенное время не явился в НАБУ", - сообщили в НАБУ.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в пресс-службу Довгого, однако там сказали "ждать официальной информации".

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Напомним, что находясь в Великобритании, Онищенко заявил, что из-за него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований.

Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых Онищенко разговаривает с якобы депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.

По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречного предложения: "Долгий от власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы в результате которой, государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. - ред.) ".

Долгий подтвердил встречи с Онищенко.

Темы: Онищенко НАБУ
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IP: 46.119.253.---Polegayev Anatoliy13.12.2016 15:42
интересно, как быстро НАБУ объявит, что доказательств нет, или что это, как уже в таких случаях было, не компетенция Бюро и дела не станет,..
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