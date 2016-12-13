В Раде пока не создали комиссию по заявлениям Онищенко
Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции еще не рассматривал создание Временной следственной комиссии по вопросам расследования политической коррупции.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель Комитета Егор Соболев.
"Комитет выскажет свою позицию путем голосования. Будет некорректно с моей стороны предвидеть эту позицию. Я точно буду голосовать "за", – сказал он.
Накануне группа депутатов от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко зарегистрировала проект постановления о создании ВСК по вопросам расследования политической коррупции в Украине. Ранее Ляшко заявлял, что такая ВСК должна расследовать факты, обнародованные нардепом от "Воли народа" Александром Онищенко.
В частности, Онищенко утверждал, что он и депутат от БПП Игорь Кононенко принимали участие в подкупах депутатов Рады в интересах президента Петра Порошенко. Также он заявлял, что потратил 30 млн долларов для дискредитации правительства Арсения Яценюка.
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Ну хай подякує своєму куму Луценку та Ситнику, які плідно працюють над олігархами і це не питання Онищенка, є купа справ які вже два роки тянуться і більше потребують уваги, бо там мільйони вже пішло з держави!