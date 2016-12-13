В Раде пока не создали комиссию по заявлениям Онищенко

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Вторник, 13 декабря 2016, 15:37

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции еще не рассматривал создание Временной следственной комиссии по вопросам расследования политической коррупции.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил председатель Комитета Егор Соболев.

"Комитет выскажет свою позицию путем голосования. Будет некорректно с моей стороны предвидеть эту позицию. Я точно буду голосовать "за", – сказал он.

Накануне группа депутатов от Радикальной партии во главе с Олегом Ляшко зарегистрировала проект постановления о создании ВСК по вопросам расследования политической коррупции в Украине. Ранее Ляшко заявлял, что такая ВСК должна расследовать факты, обнародованные нардепом от "Воли народа" Александром Онищенко.

В частности, Онищенко утверждал, что он и депутат от БПП Игорь Кононенко принимали участие в подкупах депутатов Рады в интересах президента Петра Порошенко. Также он заявлял, что потратил 30 млн долларов для дискредитации правительства Арсения Яценюка.

Темы: Онищенко коррупция
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Комментарии — 3
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IP: 195.16.76.---Іван Сердюк13.12.2016 16:30
Polegayev Anatoliy:
Ну хай подякує своєму куму Луценку та Ситнику, які плідно працюють над олігархами і це не питання Онищенка, є купа справ які вже два роки тянуться і більше потребують уваги, бо там мільйони вже пішло з держави!
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IP: 46.119.253.---Polegayev Anatoliy13.12.2016 15:56
Порошенко так греб под себя власть, что окончательно потерял критичность к происходящему и заигрался, и как бы не пытался теперь этот скандал замять - ему обеспечена куча веселья.
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IP: 195.78.69.---Naim13.12.2016 15:40
Никто и не будет создавать!
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