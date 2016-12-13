"Арселор Миттал" уволил 21 мобилизованого работника, начато следствие
14 начальников структурных подразделений компании "Арселор Миттал Кривой Рог" незаконно уволили 21 работника в период прохождения ими срочной военной службы.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.
Указывается, что действующим законодательством предусмотрено сохранение рабочего места, должности и средней заработной платы за мобилизованными работниками.
"Однако должностные лица указанного предприятия, в нарушение требований законодательства о труде, незаконно уволили 21 работника в период прохождения ими срочной военной службы", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что 14 начальникам структурных подразделений предприятия, принимавших такие решения, готовятся сообщение о подозрении.
Согласно сообщению прокуратуры, в суд с заявлением обратились восемь незаконно уволенных военнослужащих.
Украинская правда
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