"Арселор Миттал" уволил 21 мобилизованого работника, начато следствие

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Вторник, 13 декабря 2016, 15:53

14 начальников структурных подразделений компании "Арселор Миттал Кривой Рог" незаконно уволили 21 работника в период прохождения ими срочной военной службы.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

Указывается, что действующим законодательством предусмотрено сохранение рабочего места, должности и средней заработной платы за мобилизованными работниками.

"Однако должностные лица указанного предприятия, в нарушение требований законодательства о труде, незаконно уволили 21 работника в период прохождения ими срочной военной службы", - сообщает прокуратура.

Отмечается, что 14 начальникам структурных подразделений предприятия, принимавших такие решения, готовятся сообщение о подозрении.

Согласно сообщению прокуратуры, в суд с заявлением обратились восемь незаконно уволенных военнослужащих.

Украинская правда

Темы: войска Днепропетровск прокуратура
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