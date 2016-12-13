Россия официально заплатит по 6000 евро подозреваемым в убийстве Немцова

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Вторник, 13 декабря 2016, 16:42

Правительство Российской Федерации заключило досудебное соглашение о выплате одному из подозреваемых в убийстве Бориса Немцова, Темирлану Эскерханову, компенсации в 6000 евро за плохие условия в СИЗО, остальные фигуранты подали идентичные жалобы.

Об этом сообщает российская газета "КоммерсантЪ".

При этом журналисты приводят данные, которые ставят под сомнение обоснованность претензий подозреваемых.

Выплата средств должна состояться через механизм ЕСПЧ. Эскерханов пожаловался в Страсбургский суд на отсутствие свежего воздуха, питьевой воды, на переполненность камеры и то, что он "не мог уединиться даже в туалете". Представитель России в ЕСПЧ Георгий Матюшкин подтвердил корректность претензий и предложил мировое соглашение, предусматривающее выплату 6000 евро.

Адвокаты Ескерханова заявили, что их клиент, скорее всего, согласится на мировую.

"Коммерсант" со ссылкой на собственные источники отмечает, что с идентичными жалобами в ЕСПЧ обратились четверо других фигурантов "дела Немцова", в том числе Заур Дадаев, которого считают киллером, застрелившим политика. Их жалобы "написаны словно под копирку" и, скорее всего, будут также удовлетворены.

Формально досудебные выплаты тем, кто жалуется в ЕСПЧ, является нормальной практикой. Вместе с тем журналисты приводят информацию источников о том, что жалобы фиктивные – в частности, в московских СИЗО заключенные обеспечены питьевой водой, правом на прогулки и приватностью в туалетах. Это не помешало правительству согласиться с претензиями.

Необходимо также отметить, что сумма компенсации в 6000 кажется завышенной в сравнении с практикой подобных жалоб.

К примеру, в похожем деле "Юнзель против России", где заявитель жаловался на еще худшие условия, правительство РФ при посредничестве ЕСПЧ предлагало ему выплату в эквиваленте 4500 евро. Это предложение датируется 2013 годом; с тех пор курс рубля существенно упал, а ЕСПЧ при рассмотрении решений принимает во внимание экономическое состояние государства.

Европейская правда

Темы: Немцов
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IP: 213.111.84.---kilovka13.12.2016 17:40
25% адвокатам, 25% семье, 49% пахану Кадырову и 1% исполнителям на сигареты(про СМИ забыл)
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