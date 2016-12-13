Глава ЦИК: жду Сытника с детективами в аэропорту

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Вторник, 13 декабря 2016, 16:51

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что готов к вручению ему подозрения по делу о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом он сказал "Українським новинам".

Он дал понять, что считает данное уголовное производство сфабрикованным, но заявил, что готов к сотрудничеству со следствием.

Охендовский добавил, что готов получить сообщение о подозрении во вторник вечером, когда вернется в Украину после того, как провел несколько дней в служебной в командировке в Кыргызстане в качестве международного наблюдателя на местных выборах и Конституционном референдуме.

"Им (НАБУ), наверное, очень хочется записать это дело себе в показатели 2016 года. Официально сообщаю, что жду господина (директора Национального антикоррупционного бюро Артема) Сытника с его детективами в 19:45 в аэропорту "Борисполь", куда прибуду рейсом из Стамбула", – заявил он.

Председатель ЦИКа также вновь заявил, что никогда не получал финансирования ни от ПР, ни от любой другой партии.

Как известно, глава НАБУ Артем Ситник заявил, что расследование НАБУ собрало достаточно доказательств для объявления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому подозрения в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

Глава САП Назар Холодницкий, в свою очередь, сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет четыре факта возможного получения средств из "черной кассы" Партии регионов Охендовским.

Темы: Партия регионов НАБУ
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Комментарии — 2
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IP: 93.74.55.---ЦЮК13.12.2016 17:52
На Охендовському клейма ніде ставити, але він влаштовує Порошенка. Тому шанси на те, що ця людина колись сяде за грати, невеликі.
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IP: 46.119.240.---Danchenko13.12.2016 17:46
Глова ЦВК - це по-турецьки?
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