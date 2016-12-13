Россиянина приговорили к 12 годам тюрьмы за то, что воевал против Украины

00
0
Вторник, 13 декабря 2016, 23:32

Белокуракинский райсуд Луганской области приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина России за участие в ведении агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, следствие доказало, что россиянин, получив в составе Вооруженных Сил Российской Федерации навыки ведения боевых действий в Чечне, в декабре 2014 года прибыл в Украину, где вступил в незаконное вооруженное формирование "Батальон территориальной обороны Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского" террористической организации "ЛНР".

Как сообщили в ГПУ, мужчина воевал на стороне боевиков "ЛНР" до августа 2015 года.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
ГПУ: Международный суд рассматривает события Майдана, Донбасса и Крыма в одном досье 13 декабря 2016, 22:59
В ГПУ не могут отделаться от человека Шокина: он не уполномочен на позицию 13 декабря 2016, 17:58
В ГПУ передали доказательства против запорожского губернатора 13 декабря 2016, 14:11
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
НАБУ: Охендовскому вручили подозрение прямо в аэропорту
СМИ: Главу ЦИК в "Борисполе" встретят следователи
Савченко: С Медведчуком незнакома, надо встретиться
Приватизацію ОПЗ згортають, завод очолить екс-помічник Кононенка – джерело
Все новости
Здоровье

Три вида спорта, которые продлят жизнь всем, кто не поленится ими заняться

Видео

Участница Pussy Riot призвала бороться за Олега Сенцова