Прокуратура передала в суд дело мэра Северодонецка

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Среда, 14 декабря 2016, 00:30

Северодонецкого городского голову подозревают в нанесении ущерба местному бюджету на сумму более 250 тыс. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области.

"Северодонецкой местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении Северодонецкого городского головы, который совершил уголовные преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 2 ст. 366 (подделка официального документа, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что в 2012 году указанное лицо, злоупотребляя своим служебным положением, организовал предоставление бюджетных средств на реконструкцию электросетей дошкольного учебного заведения, который не был в собственности территориальной общины, повлекшее материальный ущерб на сумму более 250 тыс. Гривен.

"В 2013 году, с целью сокрытия ранее совершенного преступления, городской голова с помощью подчиненных лиц подделал решение горсовета об исключении указанных электросетей из числа ранее переданных лицу частного права", - отметили в ведомстве.

Как известно, в указанный период мэром Северодонецка был действующий городской голова, член Партии регионов Валентин Казаков.

Темы: Луганская область Северодонецк прокуратура
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