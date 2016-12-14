Подозреваемому в убийстве трех активистов экс-беркутовцу назначили домашний арест

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Среда, 14 декабря 2016, 06:31

Печерский суд назначил бывшему сотруднику харьковского "Беркута" Александру Белову мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает Громадське.

Как заявил на заседании прокурор департамента спецрасследований Александр Ковальчук, во время обысков у Белова изъяли значительное количество боеприпасов.

Белова подозревают в убийстве трех активистов Майдана 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке - Кищука Владимира, Игоря Сердюка и Сергея Шаповала, а также в ранении еще около 20 майдановцев.

Свидетель обвинения подтвердил, что Белов стрелял в протестующих.

Как сообщил во время заседания прокурор департамента спецрасследований Александр Ковальчук, один из свидетелей по фото узнал Александра Белова, как человека, который стрелял из того места, с которого был убит один из активистов Сердюк.

"Белову будет предъявлено еще одно подозрение, после чего он может скрываться", - добавил Ковальчук.

Однако, по словам адвоката, риски побега Белова уменьшились "учитывая данные о личности и прочные социальные связи".

"Кроме того, он отстранен от должности, что значительно снижает риски того, что он может исказить доказательства", - заявил адвокат Кореньков.

Ранее Киевский апляцийний суд выпустил из-под стражи Александра Белова. Ему изменили меру пресечения на домашний арест, с 10:00 вечера до 7 утра.

"Сторона обвинения создает условия таким образом, чтобы не продлить домашний арест, а выбрать содержание под стражей с тем, чтобы оказать на него давление и получить нужные им показания", - заявил во время заседания адвокат.

Также сообщается, что суд продлил домашний арест экс-беркутовцам Войлокову и Мастезе, а также назначил личное обязательство Хандрыкину.

Темы: Евромайдан суд Беркут
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