Боевики обстреляли КПВВ "Станица Луганская". Ранен пограничник

Боевики ночью обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда/выезда "Станица Луганская", в результате чего ранен пограничник.

Об этом "Украинской правде" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Около полуночи российские наемники обстреливали позиции украинских военных вблизи КПВВ "Станица Луганская ". Обстрел велся со стороны временно оккупированной территории, а именно горы Князь Игорь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов", - сообщил Слободян.

"В результате этого обстрела ранение получил пограничник", - сказал он.

Слободян уточнил, что это произошло, когда пограничник бежал в укрытие.

"Ранение квалифицировано как легкое, помощь была оказана на месте. Угрозы жизни бойца нет", - добавил он.

Слободян уточнил, что КПВВ утром было открыто и работает в штатном режиме.

Оксана Коваленко, УП