Под МинАПК устроили пикет из-за "Укрспирта"

В среду утром большая колонна людей в Киеве прошла организованным шествием со стороны площади Славы в направлении Кабинета министров.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Участники шествия держали в руках плакаты с призывом к членам правительства защитить их права и очистить "Укрспирт" от коррупции. Также они имели сине-желтые ленты на одежде, держали флаги Украины, а некоторые – флаги УПА.

По периметру колонны шли молодые люди в ярких жилетах и с мегафонами в руках, которые следили за организованным передвижением колонны.

На вопрос корреспондента УП к участникам колонны относительно цели акции, они не смогли четко ответить. Двое мужчин в жилетах с мегафоном в руках сказали, что речь идет "о каких-то заводах".

В пресс-службе Киевсовета "Украинской правде" сообщили, что заявку на проведение этой акции протеста подали профсоюзы "Укрспирта", а ее целью является "защита прав работников спиртовой отрасли".

В заявке были указаны участники в количестве 4000. Судя по размеру колонны, людей было не меньше тысячи.

Также заявка предусматривает установку палаток возле Министерства агрополитики, которые должны там простоять до 30 декабря.

В то же время в пресс-службе "Укрспирта" не смогли ответить на вопрос о причинах и целях акции, посоветовав обращаться к людям "которые называют себя профсоюзами".

Как известно, ранее глава Фонда государственного имущества Игорь Билоус заявил, что приватизация ГП "Укрспирт" может состояться до конца 2016 года.

Как сообщалось, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявлял, что Украина сможет заработать от продажи ГП "Укрспирт" от 200 млн долларов до 400 млн долларов.

Чистая прибыль "Укрспирта" за 2015 год составила 16 млн грн против чистого убытка в более 500 млн грн за 2014 год.

В середине октября силовики задержали экс-главного бухгалтера "Укрспирта" по подозрению в хищении государственных средств.

Олег Шанковский, УП