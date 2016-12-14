Премьер: У всех в печенках сидят реформы, которые не завершаются
Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает реального реформирования системы образования.
Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.
"Мы 50 миллионов инвестируем в изменение учебных программ… Мы тратим миллиарды – я бы хотел, чтобы мы тратили их на конкретного студента", – отметил Гройсман.
По его словам, в Украине "наибольший дефицит – дефицит будущего".
"У всех уже в печенках сидят реформы, которые начинаются и никогда не завершаются", – заявил также премьер.
Алена Рощенко, УП
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