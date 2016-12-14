Премьер: У всех в печенках сидят реформы, которые не завершаются

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Среда, 14 декабря 2016, 11:33

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает реального реформирования системы образования.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров.

"Мы 50 миллионов инвестируем в изменение учебных программ… Мы тратим миллиарды – я бы хотел, чтобы мы тратили их на конкретного студента", – отметил Гройсман.  

По его словам, в Украине "наибольший дефицит – дефицит будущего".

"У всех уже в печенках сидят реформы, которые начинаются и никогда не завершаются", – заявил также премьер.

Алена Рощенко, УП

Темы: образование реформа Гройсман Кабинет министров
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Комментарии — 2
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IP: 91.225.117.---Gnoom14.12.2016 11:51
А в Катаре,Эмиратах и Кувейте - вообще комунизм! Уходящий год надо признать геноцидом "маленького українця"!
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IP: 195.78.69.---Naim14.12.2016 11:46
Если эти реформы приводят к тому, что нам продают наш газ вместо 20 долларов за тысячу кубов за 250 долларов и называют установленную правительством цену на газ рыночной, то это не реформа, а геноцид против собственного народа. А зарплаты и пенсии самые низкие в Европе, зато по коррупции мы в лидерах. Сейчас еще реформу здравоохранения проведут и переложат все затраты на население при том, что в европейской Дании государство оплачивает населению медстраховки кроме стоматологии!
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